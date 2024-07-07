Самые дешевые полноприводные внедорожники в России на июль 2024 года

В последние месяцы российский автомобильный рынок переживает серьезные изменения. Одной из наиболее значимых тенденций является снижение спроса на некоторые модели, в том числе на популярные среди россиян полноприводные внедорожники.
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