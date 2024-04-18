«Оборонцы»: какие белые эмигранты поддержали Красную Армию в войне с Гитлером

Гитлеровское вторжение в СССР раскололо белую эмиграцию. Одни её представители открыто встали на сторону нацистов, считая их освободителями России от «ига большевизма», другие, продолжая быть противниками большевиков, желали победы в войне своей бывшей Родине.
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