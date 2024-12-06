Китай опроверг клевету на Синьцзян из-за так называемого "принудительного труда"

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- В Синьцзяне нет так называемого "принудительного труда", и китайское правительство всегда решительно выступает против "принудительного труда" и ведет жестокую борьбу с ним, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.