Китай опроверг клевету на Синьцзян из-за так называемого "принудительного труда"

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- В Синьцзяне нет так называемого "принудительного труда", и китайское правительство всегда решительно выступает против "принудительного труда" и ведет жестокую борьбу с ним, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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