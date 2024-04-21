Rocket Lab готовится к повторному запуску первой ступени своей ракеты

Сотрудники Rocket Lab извлекают из воды первую ступень ракеты Electron / © Rocket Lab После того как 31 января 2024 года одна из ракет компании вывела на околоземную орбиту четыре коммерческих спутника, ее первая ступень мягко приводнилась в океане.
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