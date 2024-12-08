Назван регион России, в котором быстрее всего копят на первый взнос ипотеки

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов быстрее всех в российских регионах могут накопить на первый взнос по ипотеке, дольше всех приходится копить живущим в Крыму и Кабардино-Балкарии, свидетельствует исследование РИА Новости*.