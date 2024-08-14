Голодный кот бросился к нему и долго жалобно кричал. Бухгалтеру пришлось взять кота с собой. Тот ни в какую не соглашался оставаться один и, ухватившись лапами за ногу человека, горестно завывал.
Охранник
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Голодный кот бросился к нему и долго жалобно кричал. Бухгалтеру пришлось взять кота с собой. Тот ни в какую не соглашался оставаться один и, ухватившись лапами за ногу человека, горестно завывал.
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