Путин пригласил бизнес из США в Новороссию. Как это понимать

Россия готова пригласить компании из США вкладываться в разработку добычи редкоземельных металлов на своей территории, в том числе и в новых регионах – Новороссии, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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