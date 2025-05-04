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Глава РФПИ задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска

Глава РФПИ задался вопросом, кто стоит за кампанией против Маска

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом, кто стоит за кампанией по дезинформации, направленной против американского предпринимателя Илона Маска.

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