Печально завершилась в Приморье попытка купить сертификаты о прививках

Как сообщается на сайте Следственного комитета Приморского края, ещё в прошлом году, когда антиковидные ограничения были очень строги и действовало множество запретов, мужчина попытался купить сертификаты с QR-кодами для себя и девяти родственников.
Как сообщается на сайте Следственного комитета Приморского края, ещё в прошлом году, когда антиковидные ограничения были очень строги и действовало множество запретов, мужчина попытался купить сертификаты с QR-кодами для себя и девяти родственников.
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