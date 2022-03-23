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Печально завершилась в Приморье попытка купить сертификаты о прививках

Печально завершилась в Приморье попытка купить сертификаты о прививках

Как сообщается на сайте Следственного комитета Приморского края, ещё в прошлом году, когда антиковидные ограничения были очень строги и действовало множество запретов, мужчина попытался купить сертификаты с QR-кодами для себя и девяти родственников.

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