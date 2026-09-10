Рыбаки, песок и заброшенный парк-отель. Как выглядит полуостров Побочень в Барнауле

Рыбаки, речные суда, горы песка и забытые уголки — как сегодня выглядит один из самых необычных районов Ковша Полуостров Побочень, сентябрь 2026 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.
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