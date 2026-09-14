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RT Russia

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На стенде Народного фронта на МФМ можно попробовать собрать свой дрон

На стенде Народного фронта на МФМ можно попробовать собрать свой дрон

Корреспондент RT Георгий Бабаян показал стенд Народного фронта на Международном фестивале молодёжи (МФМ) — здесь гости мероприятия могут поучиться собирать и разбирать дрон.

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