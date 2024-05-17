ГЕРМАНИЯ И ПОЛЬША НЕ ВЕРНУТ КИЕВУ УКРАИНСКИХ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА Николай БОЛЬШАКОВ В Германии и в Польше всё ещё делают вид, что ищут способы выслать на родину украинских беженцев-мужчин мобилизационного возраста в ответ на просьбы Киева.