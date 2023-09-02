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Рудковская о Косторной в роли хореографа: «Это не штатная работа, так как Алена в спорте. Будет помогать два-три раза в неделю, когда у нее выходные и полувыходные»

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей. В свободное от тренировок и соревнований время она будет работать хореографом в академии «Ангелы Плющенко».

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