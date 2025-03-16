Суд в США запретил высылку мигрантов самолетами по закону XVIII века

AS

Anatoliy Skorohodov

Пиндосы до сих пор живут по средневековым грабительским законам! О чём с ними можно говорить, и сотрудничать? Дикари, одним словом. Тогда и авиации то, не было ещё. Живут по каким-то понятиям, как бандиты. Хотя, они бандиты и есть, если посчитать количество войн, организованных ими за все века их существования!