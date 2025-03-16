В США суд постановил прекратить высылку мигрантов из страны самолетами, которая осуществляется по закону XVIII века, сообщили в издании Politico.
Суд в США запретил высылку мигрантов самолетами по закону XVIII века
Комментарии
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Eduard
Суд в США занимается не своим делом! И Закона такого нет,если только не имеется в виду&quot;метла&quot;!
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20 час.
Eduard
Все лезут не в своё дело!
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20 час.
AS
Anatoliy Skorohodov
Пиндосы до сих пор живут по средневековым грабительским законам! О чём с ними можно говорить, и сотрудничать? Дикари, одним словом. Тогда и авиации то, не было ещё. Живут по каким-то понятиям, как бандиты. Хотя, они бандиты и есть, если посчитать количество войн, организованных ими за все века их существования!
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19 час.
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