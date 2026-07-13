На Урале задержали макового плантатора

В Свердловской области 56-летний фермер вырастил на своей даче в Пышминском районе 526 кустов мака. Флориста задержали, в отношении него были возбуждены уголовные дела за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, а также за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере – при обыске у него нашли 1,2 кг маковой соломки.