США продлили Словакии разрешение на оплату российского газа Словакия получила от Соединенных Штатов продление до мая исключение, позволяющее стране оплачивать поставки российского газа через «Газпромбанк».
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США продлили Словакии разрешение на оплату российского газа Словакия получила от Соединенных Штатов продление до мая исключение, позволяющее стране оплачивать поставки российского газа через «Газпромбанк».
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