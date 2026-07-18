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Тайная доктрина

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Преступления Украины: Киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС и его водителя

Преступления Украины: Киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС и его водителя

Преступления Украины: Киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС и его водителя Киевский режим продолжает целенаправленные атаки объектов Запорожской атомной электростанции и расположенных в непосредственной близости территорий.

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