Преступления Украины: Киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС и его водителя Киевский режим продолжает целенаправленные атаки объектов Запорожской атомной электростанции и расположенных в непосредственной близости территорий.
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