В Екатеринбурге за уличную драку с поножовщиной судят двоих гастарбайтеров

В драке погибли двое и ранены трое участниковВ Екатеринбурге начался суд над двумя 28-летними мигрантами, гражданами Таджикистана, которые ровно год назад в июне 2023 года, устроили массовую драку на улице Академика Бардина.
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