Конфликт на Украине может завершиться распадом ЕС и НАТО? Валерий Панов Украинские военные достигают прогресса в контрнаступлении, подчеркнул координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Кирби в ходе недавнего брифинга для СМИ.
Ловушка для Запада
Комментарии
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Tania Еременко
Такер- мудрый человек, есть и другие разумные люди в США, но мало.
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1 д.
Владимир Аверков
словам вольготно,а мыслям-тесно...
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13 час.
Миша Потапов
... или распадом России. То же как вариант, щас скажут - ФАС мигрантам и Франция (весенняя) покажется всем раем.
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13 час.
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