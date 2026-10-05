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Курские новости

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Ремонт дома в Курске завершится через две недели

Ремонт дома в Курске завершится через две недели

Ремонт дома на ул. Союзной в Курске, пострадавшего от атаки ВСУ, затянулся из-за задержки с материалами и медлительности подрядчика.

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