У кого чего, а у нас ЛЕГИОН!Друзья мои, здравствуйте! Очень у нас жарко, совсем-совсем лето. Даже писать трудно, но я старался.
ЛЕГИОН-7
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У кого чего, а у нас ЛЕГИОН!Друзья мои, здравствуйте! Очень у нас жарко, совсем-совсем лето. Даже писать трудно, но я старался.