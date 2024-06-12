info-tses
Новости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

info-tses

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Все найти все отбрать.В Крыму национали...
  • виктор комягин
    Какое позорище....эх Гена Гена.....какую партию  просрал "Патриоты России" ....потом под Миронова лег...а потом начал...Семигина освободи...
  • виктор комягин
    долго раскачиваетесь....В Крыму национали...

Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента

Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова, освободив его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ был опубликован в среду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх