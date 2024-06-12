Путин назначил Вахрукова начальником нового управления президента

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил на должность начальника нового управления президента РФ по вопросам национальной морской политики Сергея Вахрукова, освободив его от занимаемой должности замсекретаря Совбеза РФ, соответствующий указ был опубликован в среду.