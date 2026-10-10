Испанский Майдан грозит России

Красивейшую центральную площадь Мадрида — Пуэрта-дель-Соль — сегодня не узнать. Она сплошь заставлена палатками, в которых ночуют и отдыхают участники бессрочной акции протеста.
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