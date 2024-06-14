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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уайт сообщил о двух новых поединках, которые пройдут на UFC 303

В соглавном событии турнира встретятся бойцы полулегкого дивизиона Брайан Ортега (16-3) и Диего Лопес (24-6).

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