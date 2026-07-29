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Зеленский и Туск обсудили безопасность украинцев в Польше

Зеленский и Туск обсудили безопасность украинцев в Польше

Вопросы безопасности украинцев на фоне участившихся случаев нападения на них в Польше с премьер-министром республики Дональдом Туском обсудил глава киевского режима Владимир Зеленский 29 июля на встрече в Люблине, пишет пресс-служба Зеленского в его Telegram-канале.

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