В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей в ГАИ

Федеральная таможенная служба требует от владельцев "параллельных" машин доплату в сотни тысяч рублей Федеральная таможенная служба России начала массово требовать с автовладельцев доплатить в казну сотни тысяч рублей.
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