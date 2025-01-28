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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей в ГАИ

В России начали массово аннулировать регистрацию автомобилей в ГАИ

Федеральная таможенная служба требует от владельцев "параллельных" машин доплату в сотни тысяч рублей Федеральная таможенная служба России начала массово требовать с автовладельцев доплатить в казну сотни тысяч рублей.

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