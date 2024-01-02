Невестка постоянно жалуется на то, что я не хочу сидеть с внуками. Да я никогда не любила детей, у меня у самой всего лишь один сын, и тот вырос.
Не хочу сидеть с внуками и не вижу в этом ничего плохого
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Невозможно дарить то, чего нет. Если человек не привязан к внукам, как быть? Понятно, что молодые уверены, что имеют полное право сблочить своих детей на бабушек, на это и расчитывают, а зря.
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7 час.
Вера Федорова
Надо же...как странно.
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3 час.
Робинзон Робинзонов
Да. Феминизм сатанинский, он такой.
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1 час.
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