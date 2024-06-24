СК установил личности боевиков, совершивших теракт в Дагестане

Расследование уголовного дела по фактам вооруженных нападений в Дербенте и Махачкале продолжается. Следователям удалось установить личности пяти ликвидированных боевиков, причастных к совершению преступления.
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