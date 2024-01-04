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Сушинский о 90-х в Петербурге: «Похоже на «Слово пацана». Жизнь ничего не стоила, за 10 копеек могли убить»

– Что такое 90-е в Петербурге? - Если смотрели сериал «Слово пацана», то было похоже. Дрались двор на двор, были разные группировки.

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