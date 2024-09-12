Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Самолеты Ту-22М3 выполнили полет над Охотским морем на «Океане-2024»

Самолеты Ту-22М3 выполнили полет над Охотским морем на «Океане-2024»

Экипажи сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 дальней авиации Воздушно-космических сил России, действуя над нейтральными водами акватории Охотского моря и Тихого океана, отработали учебные задачи по поражению корабельной группировки условного противника.

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