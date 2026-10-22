Люксовый бренд Avatr объявил о выходе на российский рынок гибридного кроссовера Avatr 07. Новинка будет доступна в трёх комплектациях: одной заднеприводной и двух полноприводных.
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