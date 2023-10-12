В Архангельске прошли областные соревнования по хапкидо

В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена из Архангельска в возрасте от 12 до 40 лет.Как отметила президент федерации хапкидо Архангельской области Анна Власова, это боевое искусство развивает координацию, гибкость и выносливость, а также укрепляет уверенность в себе и своих силах.