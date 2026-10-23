В Лианозовском парке состоялся бесплатный тренинг «Верховая езда для здоровья». Мероприятие собрало всех желающих, кто хотел познакомиться с полезными аспектами верховой езды и физическими упражнениями, которые можно выполнять верхом на лошади для укрепления тела и улучшения здоровья.