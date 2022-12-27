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В Степанакерте протестующие потребовали встречи с командующим миротворцами

В Степанакерте протестующие потребовали встречи с командующим миротворцами

Встречи с командующим российским миротворческим контингентом генерал-майором Андреем Волковым потребовали жители Арцаха (Нагорного Карабаха) пришедшие шествием к базе миротворцев в Степанакерте, 27 декабря сообщает агентство «Новости Армении — News.

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