20+ человек, чьи семейные фото порой заслуживают отдельной выставки

У многих из нас в семейном альбоме есть фотографии, которые когда-то давно могли казаться нам неловкими или даже немного стыдными, но сегодня мы смотрим на них и с трудом сдерживаем улыбку, а иногда и смех.
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