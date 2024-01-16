Технология ползучей буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и как ей противодействовать Введение События, произошедшие в нашей стране в 1985–1993 гг.
Технология ползучей буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и как ей противодействовать
Комментарии
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Владимир Соловьев
Ленин всей своей "литературной" деятельностью (55 томов) доказывал ничтожность России и Православия, которая не имела права на своё существование. Русских Ленин откровенно ненавидел, называя нацией «кулацкой». Подчеркивал, что в сознании малых народов их образ тесно переплетался с монархией (ПСС, т.35). Ненавидел Ленин и меньшевиков, которые были против революции в России и выступали за учредительное собрание.
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19 час.
Юрий Ильинов
Что хорошего сделал Ленин для России https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43604648768/CHto-horoshego-sdelal-Lenin-dlya-Rossii
Что хорошего сделал Ленин для России - Друзья - 16 января - 43604648768
Друзья - МирТесен
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4 час.
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