Технология ползучей буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и как ей противодействовать

Владимир Соловьев

Ленин всей своей "литературной" деятельностью (55 томов) доказывал ничтожность России и Православия, которая не имела права на своё существование. Русских Ленин откровенно ненавидел, называя нацией «кулацкой». Подчеркивал, что в сознании малых народов их образ тесно переплетался с монархией (ПСС, т.35). Ненавидел Ленин и меньшевиков, которые были против революции в России и выступали за учредительное собрание.