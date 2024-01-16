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Технология ползучей буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и как ей противодействовать

Технология ползучей буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и как ей противодействовать

Технология ползучей буржуазной контрреволюции 1985–1993 гг. и как ей противодействовать Введение События, произошедшие в нашей стране в 1985–1993 гг.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Ленин всей своей &quot;литературной&quot; деятельностью (55 томов) доказывал ничтожность России и Православия, которая не имела права на своё существование. Русских Ленин откровенно ненавидел, называя нацией «кулацкой». Подчеркивал, что в сознании малых народов их образ тесно переплетался с монархией (ПСС, т.35). Ненавидел Ленин и меньшевиков, которые были против революции в России и выступали за учредительное собрание.
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Юрий Ильинов
Что хорошего сделал Ленин для России     https://druzzya.mirtesen.ru/blog/43604648768/CHto-horoshego-sdelal-Lenin-dlya-Rossii
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