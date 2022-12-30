Томас Бах: «Поддержка нашей миротворческой миссии со стороны всех слоев общества показывает: сила спорта как сила добра в мире широко признана»

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подвел итоги 2022 года. «Обнадеживающие знаки поддержки дают нам еще больше оснований продвигать нашу объединяющую миссию с полной решимостью – и это дает нам надежду, что это приблизит нас к тому, чтобы мы снова смогли в полной мере реализовать миссию спорта – объединить весь мир в мирном соревновании.
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