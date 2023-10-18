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Дмитрий Рогозин высказался о возможности новой волны мобилизации

Дмитрий Рогозин высказался о возможности новой волны мобилизации

Дмитрий Рогозин высказался о возможности новой волны мобилизацииС заявлением по поводу новой волны массовой мобилизации выступил экс-глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Который раз Рогозин высказывается на эту тему. Если ему нечем заняться, то самое для него место танк на передовой. Правда ранее был эпизод, как его вытаскивали из люка водителя, где он застрял.
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