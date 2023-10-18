Дмитрий Рогозин высказался о возможности новой волны мобилизации

Дмитрий Рогозин высказался о возможности новой волны мобилизацииС заявлением по поводу новой волны массовой мобилизации выступил экс-глава «Роскосмоса», а ныне сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
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