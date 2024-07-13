Разработчики игры Path of Titans призывают Intel отозвать все проданные процессоры Co...

Разработчики игры Path of Titans призывают Intel отозвать все проданные процессоры Core 13-го и 14-го поколенийКомпания Intel до сих пор пытается локализовать первопричину сбоев в работе процессоров Core i9 семейств Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, предлагая промежуточные решения, которые её не устраняют в полной мере, и среди разработчиков игр уже находятся те, которые открыто призывают производителя отозвать все эти процессоры с рынка, выплатив покупателям компенсацию.