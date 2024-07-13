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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики игры Path of Titans призывают Intel отозвать все проданные процессоры Co...

Разработчики игры Path of Titans призывают Intel отозвать все проданные процессоры Co...

Разработчики игры Path of Titans призывают Intel отозвать все проданные процессоры Core 13-го и 14-го поколенийКомпания Intel до сих пор пытается локализовать первопричину сбоев в работе процессоров Core i9 семейств Raptor Lake и Raptor Lake Refresh, предлагая промежуточные решения, которые её не устраняют в полной мере, и среди разработчиков игр уже находятся те, которые открыто призывают производителя отозвать все эти процессоры с рынка, выплатив покупателям компенсацию.

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