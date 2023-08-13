КИЕВУ — ОПЛЕУХА, НАТО — ПЕРЕСБОРКА. ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СВО РАСКРЫТЫ

Надо обрадовать китайцев: судя по этому интервью, руки США до них не дотянутся- будут сидеть на Украине до издыхания. В огромном интервью нет ни слова о Китае и обзора МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ. Человек живет в ДНР и видит только ситуацию в ДНР. Весь остальной мир находится вне сферы его интересов. Тогда как можно делать какие-то выводы?

Вера смелых

Посидели два болтолога, побеседовать, и сочли нужным запустить это токовище в публичное пространство... Приходится задаться вопросом -а эти судьи, Пинчук и Степанов, столь важно изрекающие нетленные перлы рассуждений, они какой ориентации? Похоже, пресловутой "южно-русской." Жирный Пинчук - очередной экс, не отошедший с уровня зам-кого-то времен Стрелкова-Гиркина. Уровень мышления примерно такой же. Не бывая на промонархистском канале "Царьград", второго "аналитика" вообще не знаю, да и знать не хочется. Но он "вперепев" с Пинчуком тоже ещё тот по широте кругозора!... Печальное зрелище, почему-то пропечатанное на этом сайте. Сплохоаал ныне Игорь Сипкин, сплоховал...