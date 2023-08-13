БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КИЕВУ — ОПЛЕУХА, НАТО — ПЕРЕСБОРКА. ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СВО РАСКРЫТЫ

КИЕВУ — ОПЛЕУХА, НАТО — ПЕРЕСБОРКА. ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ СВО РАСКРЫТЫ

© THOMAS TRUTSCHEL PHOTOTHEK/GLOBALLOOKPRESS НАТО может вступить в прямое противостояние с Россией только в том случае, если Россия ударит первой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Надо обрадовать китайцев: судя по этому интервью, руки США до них не дотянутся-  будут сидеть на Украине до издыхания. В огромном интервью нет ни слова о Китае и обзора МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ. Человек живет в ДНР и видит только ситуацию в ДНР. Весь остальной мир находится вне сферы его интересов. Тогда как можно делать какие-то выводы?
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Вера смелых
Посидели два болтолога, побеседовать, и сочли нужным запустить это токовище в публичное пространство... Приходится задаться вопросом -а  эти судьи, Пинчук и Степанов, столь важно изрекающие  нетленные перлы рассуждений, они  какой ориентации?  Похоже, пресловутой &quot;южно-русской.&quot; Жирный Пинчук - очередной экс, не отошедший с уровня зам-кого-то времен Стрелкова-Гиркина. Уровень мышления примерно такой же. Не бывая на промонархистском канале &quot;Царьград&quot;, второго &quot;аналитика&quot;  вообще не знаю, да и знать не хочется. Но он &quot;вперепев&quot; с Пинчуком тоже ещё тот по широте кругозора!... Печальное зрелище, почему-то пропечатанное на этом сайте.  Сплохоаал ныне Игорь Сипкин, сплоховал...
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