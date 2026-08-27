Мария Захарова объявила о гуманитарном приёме Башара Асада в РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что решение принять бывшего президента Сирии Башара Асада и его семью в России продиктовано гуманитарными соображениями после осуждения экс-лидера Сирии на смертную казнь.
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