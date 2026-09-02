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Воронежские новости

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3 снаряда времен Великой Отечественной войны уничтожили воронежские взрывотехники

3 снаряда времен Великой Отечественной войны уничтожили воронежские взрывотехники

На подрывной площадке Каширского района специалисты уничтожили 3 снаряда времен ВОВ. 1 сентября 2026 года в 16:30 по заявке администрации Россошанского района уничтожено: Один 76 мм артиллерийский снаряд; Одна 81 мм минометная мина; Одна 40 мм минометная мина.

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