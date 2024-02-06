Про фронтовых котов.Я кошатник.Я кошатник. Это верно.Мне, когда бываю хмур,Успокаивает нервыИх душевное мур-мур.
Я кошатник
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Про фронтовых котов.Я кошатник.Я кошатник. Это верно.Мне, когда бываю хмур,Успокаивает нервыИх душевное мур-мур.
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