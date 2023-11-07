ВС РФ взяли под контроль весь южный берег Берховского водохранилища

Российские военные атаковали противника на севере от Артёмовска. В течение нескольких часов российская артиллерия обстреливала позиции Вооружённых сил Украины западнее населённого пункта Берховка и северо-западнее Ягодного.
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