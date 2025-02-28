Сергей Миронов призвал установить на месте «Крокус Сити Холла» сквер с мемориалом о жертвах теракта

Эскиз которого должен быть согласован с родственниками погибших Руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал не отстраивать заново «Крокус Сити Холл», а создать на его месте мемориал в память о жертвах трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года.