Военные группировки войск «Север» в Курской области поздравили ветеранов с 9 Мая

Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» в Беловском районе Курской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии