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ТАСС

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Бойцы "Центра" сбили БПЛА "Блискавка", RAM-2X и Hornet

Бойцы "Центра" сбили БПЛА "Блискавка", RAM-2X и Hornet

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов-перехватчиков группировки войск "Центр" сбили беспилотники самолетного типа "Блискавка" и Hornet, а также барражирующий боеприпас RAM-2X на добропольском направлении СВО в ДНР.

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