Бойцы "Центра" сбили БПЛА "Блискавка", RAM-2X и Hornet

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Операторы дронов-перехватчиков группировки войск "Центр" сбили беспилотники самолетного типа "Блискавка" и Hornet, а также барражирующий боеприпас RAM-2X на добропольском направлении СВО в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым