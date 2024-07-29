«Ростех» может переехать в Новосибирск

Готовится план переезда головных офисов госкорпораций страны за Урал. О возможном перенесении головного офиса госкорпорации «Ростех» в Новосибирск написал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте» начальник информационно-аналитического управления мэрии Новосибирска Кирилл Наконечный.
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