«Это минимум лям»: Андрея Григорьева-Аполлонова поразила стоимость саженцев бамбука на улице в Сочи

«Это минимум лям»: Андрея Григорьева-Аполлонова поразила стоимость саженцев бамбука на улице в СочиПрогуливаясь вечером по улицам города, коренной сочинец и солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Аполлонов внезапно обнаружил недавно высаженную бамбуковую рощицу.
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