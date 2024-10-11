Цены на нефть немного снизились 11 октября после роста накануне. Однако, они остаются на пути ко второму подряд недельному повышению.
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Цены на нефть немного снизились 11 октября после роста накануне. Однако, они остаются на пути ко второму подряд недельному повышению.
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